Лаціо оголосив про трансфер Педро – іспанець перебрався до "орлів" з Роми
15:38 - Читать на русском
Іспанський вінгер Педро Родрігес продовжить кар'єру в Лаціо після виступів за Рому.
Лаціо у своєму твіттері оголосив про підписання Педро Родрігеса на правах вільного агента.
Локателлі офіційно став гравцем Ювентуса – півзахисника презентував зірка Instagram
За інформацією Transfermarkt, контракт з іспанцем розрахований на 2 роки. Цікаво, що минулий сезон Педро провів у складі Роми, яка є надпринциповим ворогом Лаціо.
До слова, вінгер у сезоні 2020/21 провів 40 матчів за "вовків", записавши до свого активу 6 голів та 7 асистів.
Бенфіка перемогла ПСВ у матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ – Яремчук віддав асист, але продемонстрував неоднозначну гру
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter