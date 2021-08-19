Іспанський вінгер Педро Родрігес продовжить кар'єру в Лаціо після виступів за Рому.

Лаціо у своєму твіттері оголосив про підписання Педро Родрігеса на правах вільного агента.

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За інформацією Transfermarkt, контракт з іспанцем розрахований на 2 роки. Цікаво, що минулий сезон Педро провів у складі Роми, яка є надпринциповим ворогом Лаціо.

До слова, вінгер у сезоні 2020/21 провів 40 матчів за "вовків", записавши до свого активу 6 голів та 7 асистів.

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