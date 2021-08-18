Бенфика победила ПСВ в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов – Яремчук оформил второй ассист за "орлов"
18 августа 23:55 - Читати українською
ПСВ дал бой Бенфике в Лиссабоне, но избежать поражения не смог. Отчёт о первой встрече команд в плей-офф квалификации ЛЧ читайте на "Футбол 24".
завершено
10’ Рафа Силва
42’ Юлиан Вайгль
Коди Гакпо 51’
10’ Рафа Силва
42’ Юлиан Вайгль
51’ Коди Гакпо
Лига чемпионов УЕФА 2021/22, плей-офф квалификации, первый матч
Бенфика – ПСВ – 2:1
Голы: Р. Силва, 10, Вайгль, 41 – Гакпо, 51
Детальный отчёт о матче читайте через несколько минут на "Футбол 24"...
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