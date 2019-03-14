Лацио объявил о трансфере Лазовича

Римский Лацио объявил о подписании Дарко Лазовича.

Ряды Лацио этим летом пополнит вингер Дженоа Дарко Лазовича на правах свободного агента, сообщает Il Messaggero.

Лацио в большинстве разгромил Рому в Римском дерби

У 29-летнего сербского вингера, на счету которого 2 гола и четыре ассиста за Дженоа в этом сезоне, подходит к концу срок его контракта этим летом.



Газета также пишет, что "небесно-голубые" размышляют над тем, чтобы выкупить контракт Ромуло по завершении аренды.