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Лацио объявил о трансфере Лазовича

16:28 54 Читати українською
Лацио объявил о трансфере Лазовича
Дарко Лазович / Reuters

Римский Лацио объявил о подписании Дарко Лазовича.

Ряды Лацио этим летом пополнит вингер Дженоа Дарко Лазовича на правах свободного агента, сообщает Il Messaggero.

Лацио в большинстве разгромил Рому в Римском дерби

У 29-летнего сербского вингера, на счету которого 2 гола и четыре ассиста за Дженоа в этом сезоне, подходит к концу срок его контракта этим летом.

Газета также пишет, что "небесно-голубые" размышляют над тем, чтобы выкупить контракт Ромуло по завершении аренды.

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