Лаціо оголосив про трансфер Лазовіча

Римський Лаціо оголосив про підписання Дарко Лазовіча.

Склад Лаціо цього літа поповнить вінгер Дженоа Дарко Лазовича на правах вільного агента, повідомляє Il Messaggero.

Лаціо в більшості розгромив Рому в Римському дербі

У 29-річного сербського вінгера, в активі якого 2 голи і чотири асисти за Дженоа в цьому сезоні, цього літа закінчується термін дії контракту.



Видання також зазначає, що "небесно-блакитні" роздумують над тим, аби викупити контракт Ромуло по завершенні аренди.