Лаціо оголосив про трансфер Лазовіча

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Динамо – Челсі: 2 з топ-5 найнебезпечніших гравців киян 2019-го пропускають матч, крутість Саррі та несподівані цифри
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Божевільні камбеки, домінація АПЛ та одвічна битва іншопланетян: підсумки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, яка вражаєЛіга чемпіонів — 15:37 2177
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"Ми продали гравців на 150 мільйонів". Сергій Балтача хоче відкрити у Лондоні академію імені ЛобановськогоІнтерв’ю — 13:00 3986
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Динамо – Челсі: анонс матчу-відповіді 1/8 Ліги ЄвропиЛіга Європи — 10:45 1790
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Арсенал – Ренн, Інтер – Айнтрахт та ще 4 матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. АнонсЛіга Європи — 08:30 998