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Лаціо оголосив про трансфер Лазовіча

16:28 203 Читать на русском
Лаціо оголосив про трансфер Лазовіча
Дарко Лазовіч / Reuters

Римський Лаціо оголосив про підписання Дарко Лазовіча.

Склад Лаціо цього літа поповнить вінгер Дженоа Дарко Лазовича на правах вільного агента, повідомляє Il Messaggero.

Лаціо в більшості розгромив Рому в Римському дербі

У 29-річного сербського вінгера, в активі якого 2 голи і чотири асисти за Дженоа в цьому сезоні, цього літа закінчується термін дії контракту.

Видання також зазначає, що "небесно-блакитні" роздумують над тим, аби викупити контракт Ромуло по завершенні аренди.

Теги
Соуза Орестес Ромуло Соуза Орестес Ромуло Лаціо Лаціо Італія Дарко Лазовіч Дарко Лазовіч
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