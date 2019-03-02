Лацио в большинстве разгромил Рому в Римском дерби

В центральном матче 26 тура Лацио без особых проблем разбил Рому. Счет и отчет о матче читайте на сайте "Футбол 24".

Лацио начал матч более активно, захватив мяч под свой контроль и довольно быстро вышел вперед. Корреа увидел забегание Кайседо и отдал ему на ход, а форвард обыграл Ольсена и закатил мяч в пустые ворота. До перерыва моментов было очень мало, а вот во втором Рома начала создавать свои возможности. Моменты возникали только через индивидуальные действия игроков или стандартные положения. Классно пробил из-за пределов штрафной Флоренци, но Стракоша перевел мяч через перекладину, а Пасторе промахнулся из пределов вратарской.

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В ответ Лацио забил второй раз. Иммобиле отобрал мяч на левом фланге и забросил на Корреа. Карлос убегал от Фасио, но в штрафной грамотно подставился, Федерико сфолил и привез пенальти в свои ворота. Рома пошла отыгрываться большими силами и пропустила третий раз, Катальди после классной комбинации пробил Ольсена. Не обошлось и без столкновения, у Джеко сдали нервы и тот по хамски сбил Ачерби. В том эпизоде желтые получили также Раду и Коларов, а уже через минуту Александар получил вторую и оставил "волков" в меньшинстве.