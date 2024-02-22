Лацио и Торино среди недели играли перенесенный матч 21-го тура. В первом тайме "быки" не имели преимущества во владении, но чаще подходили к воротам команды Маурицио Сарри. Торино должен был открывать счет и создал для этого несколько неплохих моментов. Подкачала туринцев реализация. Лацио выглядел инертно и даже не сумел нанести удар из пределов штрафной площадки соперника.

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После перерыва ситуация изменилась в пользу римской команды. Гендузи и Катальди за шесть минут вывели свою команду вперед, обеспечив преимущество в два мяча. Обоим игрокам ассистировал Луис Альберто. Полузащитник оформил свои 58 и 59 передачи, что является самым высоким показателем в Серии А с момента дебюта испанца.

59 - Da quando ha esordito in #SerieA (2016/17), Luis Alberto è il giocatore che ha fornito il maggior numero di assist nel massimo campionato: 59, almeno tre più di qualsiasi altro (a 56, Domenico Berardi). Innesco.#TorinoLazio — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 22, 2024

На 79 минуте Лацио остался в меньшинстве. Защитник Хила получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле. До финального свистка счет не изменился.

Лацио благодаря победе поднялся на седьмую строчку с 40 баллами. Торино находится на 10 месте с 36 очками.

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