Лацио не без проблем разобрался с Торино – Альберто оформил дубль из ассистов
Лацио переиграл Торино (2:0) в 21 туре чемпионата Италии. Результат и обзор игры читайте на "Футбол 24".
Лацио и Торино среди недели играли перенесенный матч 21-го тура. В первом тайме "быки" не имели преимущества во владении, но чаще подходили к воротам команды Маурицио Сарри. Торино должен был открывать счет и создал для этого несколько неплохих моментов. Подкачала туринцев реализация. Лацио выглядел инертно и даже не сумел нанести удар из пределов штрафной площадки соперника.
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После перерыва ситуация изменилась в пользу римской команды. Гендузи и Катальди за шесть минут вывели свою команду вперед, обеспечив преимущество в два мяча. Обоим игрокам ассистировал Луис Альберто. Полузащитник оформил свои 58 и 59 передачи, что является самым высоким показателем в Серии А с момента дебюта испанца.
На 79 минуте Лацио остался в меньшинстве. Защитник Хила получил вторую желтую карточку и был вынужден покинуть поле. До финального свистка счет не изменился.
Лацио благодаря победе поднялся на седьмую строчку с 40 баллами. Торино находится на 10 месте с 36 очками.
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