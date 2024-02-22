Лаціо не без проблем розібрався з Торіно – Альберто оформив дубль з асистів
Лаціо переграв Торіно (2:0) у 21 турі чемпіонату Італії. Результат та огляд гри читайте на "Футбол 24".
Лаціо та Торіно серед тижня грали перенесений матч 21-го туру. В першому таймі "бики" не мали переваги у володінні, але частіше підходили до воріт команди Мауріціо Саррі. Торіно мав відкривати рахунок й створив для цього кілька непоганих моментів. Підкачала туринців реалізація. Лаціо виглядав інертно і навіть не зумів завдати удару з меж штрафного майданчику суперника.
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По перерві ситуація змінилася на користь римської команди. Гендузі та Катальді за шість хвилин вивели свою команду вперед, забезпечивши перевагу у два м'ячі. Обом гравцям асистував Луїс Альберто. Півзахисник оформив свої 58 та 59 передачі, що є найвищим показником в Серії А з моменту дебюту іспанця.
На 79 хвилині Лаціо залишився у меншості. Захисник Хіла отримав другу жовтку картку й був змушений покинути поле. До фінального свистка рахунок не змінився.
Лаціо завдяки перемозі піднявся на сьому сходинку з 40 балами. Торіно перебуває на 10 місці з 36 очками.
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