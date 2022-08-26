Нападающий Марселя и сборной Польши вернулся в чемпионат Италии, подписав контракт с Ювентусом.

Ювентус объявил о переходе 28-летнего Аркадиуша Милика, который накануне успешно прошел медосмотр. Аренда рассчитана на сезон 2022/23, сообщает официальный сайт туринского клуба.

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Марсель получит за годовой заем игрока 800 тысяч евро. Летом 2023-го "Старая синьора" сможет выкупить польского нападающего, имеющего опыт выступлений в Италии за Наполи (122 матчей, 48 голов и 5 ассистов во всех турнирах).

Ранее Аркадиуш выступал за Гурник Забже, Аугсбург, Байер и Аякс. С января 2021-го защищал цвета Марселя (55 матчей, 30 голов, 3 ассиста). Поляк стал очередным новичком Ювентуса, который ранее подписал Поля Погба, Анхеля Ди Марию, Бремера и Филипа Костича.

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