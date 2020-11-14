Итальянские правоохранители заинтересовались вспышкой пандемии коронавируса в лагере римского Лацио несколько недель назад.

Прокуратура изучает деятельность менеджмента "орлов" в кризисной ситуации, сообщает Corriere dello Sport.

Лацио покупает частный самолет, а игрокам не платят, – Альберто

Правоохранителей заинтересовало соблюдение медицинского протокола и поведение медперсонала римлян. Основанием для расследования стали положительные тесты Стракоши, Лейвы и Иммобиле. У трио игроков подтвердили коронавирус после тестирования от УЕФА, хотя до этого Лацио отрапортовал о двух негативных тестах игроков.

Теперь руководство гранда подозревают в фальсификации документов, халатности и содействии распространению COVID-19. Прокуратура может допросить одного из игроков перед принятием решения об открытии или закрытии дела.

Отметим, что Лацио может быть наказан снятием 1-3 очков в чемпионате Италии.

Игнорировал Украину, а к триумфу с Моуринью добрался через суд – 10 фактов, которые делают Пандева уникальной легендой