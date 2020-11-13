Лацио покупает частный самолет, а игрокам не платят, – Альберто
Полузащитник Лацио Луис Альберто возмутился новым приобретением римского клуба.
"Я видел самолет, который приобрел клуб, но за него должны заплатить мы. Они покупают вещи, а нам не платят. Все очень хорошо, но мы будем разбираться с людьми, которые находятся внутри клуба?" – цитирует Альберто Football Italia.
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Напомним, Лацио могут наказать за несоблюдение правил карантина, римляне рискуют остаться без трех очков во внутреннем первенстве.
После 7-ми туров чемпионата Италии "орлы" расположились на 9-й строчке. В нынешнем сезоне Серии А Луис провел 6 матчей, в которых отметился голом.
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