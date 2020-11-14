Італійські правоохоронці зацікавилися спалахом пандемії коронавірусу в таборі римського Лаціо кілька тижнів тому.

Прокуратура вивчає діяльність менеджменту "орлів" у кризовій ситуації, повідомляє Corriere dello Sport.

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Правоохоронців зацікавило дотримання медичного протоколу та поведінку медперсоналу римлян. Підставою для розслідування стали позитивні тести Стракоші, Лейви та Іммобіле. У тріо гравців підтвердили коронавірус після тестування від УЄФА, хоча до цього Лаціо відрапортував про два негативних тести гравців.

Тепер керівництво гранда підозрюють у фальсифікації документів, халатності та сприянні поширенню COVID-19. Прокуратура може допитати одного з гравців перед ухваленням рішення про відкриття чи закриття справи.

Відзначимо, що Лаціо може бути покараний зняттям 1-3 очок у чемпіонаті Італії.

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