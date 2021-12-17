Лацио – Дженоа: стартовые составы на матч Серии А – Шевченко против Сарри
Дженоа встречается с Лацио в рамках 18-го тура Серии А. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию матча – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Лацио – Дженоа: состоится сегодня, 17 декабря. Стартовый свисток на римском Стадио Олимпико прозвучит в 19:30. Смотреть игру вживую можно на платформе MEGOGO при наличии соответствующей подписки. Текстовую онлайн-трансляцию матча проведет "Футбол 24".
Дженоа прорвалась в 1/8 финала Кубка, обыграв Салернитану – Шевченко одержал дебютную победу в Италии
Лацио – Дженоа: стартовые составы на матч Серии А
Лацио: Стракоша – Хюсай, Луис Фелипе, Ачерби, Марушич – Милинкович-Савич, Катальди, Башич – Педро, Фелипе Андерсон, Дзакканьи
Дженоа: Сиригу – Кришито, Васкес, Ванхойсден – Камбьясо, Портанова, Бадель, Стураро, Гильоне – Пандев, Дестро