Лаціо – Дженоа: стартові склади на матч Серії А – Шевченко проти Саррі
Дженоа зустрічається із Лаціо в рамках 18-го туру Серії А. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію матчу – у цій новині на "Футбол 24".
Матч Лаціо – Дженоа: відбудеться сьогодні, 17 грудня. Стартовий свисток на римському Стадіо Олімпіко пролунає о 19:30. Дивитися гру наживо можна на платформі MEGOGO, за наявності відповідної підписки. Текстову онлайн-трансляцію матчу проведе "Футбол 24".
Дженоа прорвалася в 1/8 фіналу Кубка, перегравши Салернітану – Шевченко здобув дебютну перемогу в Італії
Лаціо – Дженоа: стартові склади на матч Серії А
Лаціо: Стракоша – Хюсай, Луїс Феліпе, Ачербі, Марушіч – Мілінковіч-Савіч, Катальді, Башіч – Педро, Феліпе Андерсон, Дзакканьї
Дженоа: Сірігу – Крішіто, Васкес,, Ванхойсден – Камб'ясо, Портанова, Бадель, Стураро, Гільйоне – Пандєв, Дестро