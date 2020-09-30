Прямая трансляция недоступна на одном украинском телеканале, но игру можно посмотреть на портале Oll.tv. Римляне уже 6 матчей не побеждали "Богиню" в рамках Серии А. В то же время обе команды стартовали с уверенных выездных побед. Матч и онлайн-трансляция Лацио – Аталанта на "Футбол 24" стартовали в 21:45. Джан Пьеро Гасперини и Симоне Индзаги набрали одинаковое количество очков за последние 4 года – по 282. В матчах прошлого сезона между римлянами и бергамасками зрители увидели 11 голов, в частности, шедевр Малиновского. Отчетных соперников называют теневыми претендентами на Скудетто, которые могут всех удивить.

Лацио – Аталанта: онлайн-трансляция матча Серии А

Хозяева значительно увереннее чувствовали себя с мячом, казалось даже – контролировали игру в первые 10 минут. Все изменил Малиновский. Руслан протянул снаряд сначала на скорости, а затем и разрезным пасом. Атака захлебнулась после неудачных действий Гомеса, но украинец снова отборолся, партнеры подобрали и навесили. Хатебур сбросил, Госенс расстрелял голкипера. Индзаги очень эмоционально кричал на судью, игроки Лацио не верили, что гол засчитан, но суть спора трудно понять – едва уловимое прикосновение руки к плечу совсем не влияло на Марушича.

Все еще статистически солиднее действуют лациали, однако из 5 ударов в пределах штрафной фактически ни одного по-настоящему опасного. В центре поля Лус Альберто внезапно взрывается гневом, будто это Матерацци Зидану что-то шепнул. Какие же заведенные римляне, только не туда всю энергию направляют. Аталанта ведет благодаря большему спокойствию, всем своим видом демонстрируя класс топ-клуба. Малиновский снова взорвался в центре поля, заброс в штрафную не получился. Эффектно Руслан пробросил круглого между ног Раду, и спустя минуту поступила расплата – получил болезненный удар в глаз. Кажется, не очень и случайно все произошло.

Атаковали-атаковали римляне, а забили снова гости. На этот раз Госенс ​​отблагодарил Хатебура за ассист, выполнив идеальный кросс на его ногу. Лацио мгновенно мог вернуться в игру. Иммобиле попал в перекладину после довольно брутальной атаки на вратаря. Джимшити выбил с линии пустых ворот, не позволив добить Кайседо. Сапата чудом не забил с нескольких метров. Эпизод не завершился, Малиновский подал, соперник выбил прямо на Гомеса. 0:3 уже к перерыву – сценарий прошлогоднего римского матча повторяется на все 100. Будет ли снова камбэк на 3:3? Пока что совсем не похоже: 0,7 на 1,52 даже по ожидаемым голам, в двух из которых успел принять участие футболист сборной Украины.

Чтобы избежать полного погружения в прошлое, Гасперини выпускает форварда Муриеля вместо центрального защитника Джимшити уже в перерыве. Несколько подряд подач Малиновского идут не туда - прям беда сегодня с этим компонентом, хотя однажды в подобной ситуации сработал подбор. Луис Альберто идеально навесил на вратарскую. Марушич расстреливал, но Спортьелло чудом парировал. На свой гол Лацио наиграл. На 57 минуте Милинкович-Савич подал, а Кайседо в хоккейной манере обыграл вратаря и закатил. Все тот же эквадорец пятой в воздухе отдал а-ля Ибрагимович на Иммобиле. Чиро обошел голкипера, однако с острого угла не попал.

Pase tremendo de Malinovskyi y el Papu la pone donde quiere. Doblete del 10.



Lazio 1-4 Atalantapic.twitter.com/5zhSXdg6c3 — ⁹¹️ (@Eliam_91) September 30, 2020

Третий удар в зону лица Малиновского. Для Руслана какой-то бой MMA получается. Украинец отомстил голевым пасом на Гомеса. Классно наш №18 ушел от опеки нескольких соперников и отдал, но и Алехандро разобрался очень красиво! Впервые разрядил свою пушку украинский легионер – заблокировали дальнюю попытку. Ой, будет шума в Риме из-за судейства. Кайседо обыграл защитника и наткнулся на шлагбаум у входа в штрафную. Судья Фабио Мареска только и влепил, что желтую за эмоциональные протесты. И снова с линии ворот выбивают защитники Аталанты, Паломино исправился за свою ошибку, а у хозяев Кайседо очередной раз заострял и должен был забивать. Малиновский недаром остался после серии замен Гасперини. Руслан качнул защитника и отдал блестящий пас в темп на Муриеля – как же промазал колумбийский нападающий?!