В перенесенном матче 1-го тура итальянской Серии А бергамаски уверенно одолели римский Лацио (4:1). Смотрите видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

"Богине" удалось забить быстрый мяч на 10-й минуте. Это Робин Госенс реализовал преимущество гостей в атаке вторым темпом.

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Еще до перерыва бергамаски довели счет до разгромного. Сначала Госенс ассистировал, а Ханс Хатебур мощно и точно пробил с лета. А потом Алехандро Гомес подхватил мяч после неудачного выноса обороны в ответ на збарос Малиновского и элегантно разобрался с вратарем – 0:3.

Активное начало второй половины позволило Лацио размочить счет: Фелипе Кайседо оказался перед воротами Спортьелло и сумел проткнуть мяч в сетку. Но уже минуту спустя Аталанта добила римлян – Малиновский пасом нашел Гомеса, а тот божественно пробил под перекладину.

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