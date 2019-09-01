Лацио – Рома: игрокам "орлов" рекомендуют воздержаться от празднования голов возле своих фанатов

Болельщики Лацио всегда славились своей мощной поддержкой, но в матче с Ромой на трибуне "орлов" ожидается тишина.

Лацио будет принимать Рому в рамках второго тура Серии А. Принципиальное дерби затмило убийство одного из лидеров ультрас хозяев – Фабрицио Писцителли.

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Римский клуб никак не отреагировал на смерть болельщика, что возмутило фанатский сектор "орлов". В знак протеста, группировка болельщиков Лацио "Irriducibili" не будут поддерживать свою команду в первом тайме поединка против Ромы, сообщает GdS.

Руководство клуба предостерегло игроков от празднования голов возле трибуны своих фанатов, чтобы не провоцировать конфликт.

Напомним, Писцителли был неоднозначной личностью, его связывают с криминальной деятельностью.

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