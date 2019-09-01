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Лаціо – Рома: гравцям "орлів" рекомендують утриматись від святкування голів біля своїх фанатів

18:19 173 Читать на русском
Лаціо – Рома: гравцям "орлів" рекомендують утриматись від святкування голів біля своїх фанатів
Фанатське угруповання Irriducibili / Фото Zimbio

Вболівальники Лаціо завжди славились своєю палкою підтримкою, але у матчі з Ромою на трибуні "орлів" очікується тиша.

 
Александр Коларов 16’
16’ Александр Коларов

Лаціо прийматиме Рому в рамках другого туру Серії А. Принципове дербі затьмарило вбивство одного з лідерів ультрас господарів – Фабріціо Пішітеллі.

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Римський клуб ніяк не відреагував на смерть вболівальника, що обурило фанатский сектор "орлів". На знак протесту угруповання вболівальників Лаціо "Irriducibili" не будуть підтримувати свою команду в першому таймі поєдинку проти Роми, повідомляє GdS.

Керівництво клубу застерегло гравців від святкування голів біля трибуни своїх фанатів, щоб не провокувати конфлікт.

Нагадаємо, Пішітеллі був неоднозначною особистістю, його пов'язують з кримінальною діяльністю.

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Італія Лаціо - Рома Лаціо Лаціо ультрас футбольні фанати
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