На сайте Ла Лиги все же исправили карту с официальными трансляторами – ранее испанцы изобразили украинский Крым как часть России.

Ла Лига обозначила Крым российским – в сети разгорелся скандал

К президенту лиги Хавьеру Тебасу обратилось посольство Украины в Испании с просьбой внести изменения в графические материалы.

Напомним, с 2014 года продолжается временная оккупация Автономной Республики Крым и Севастополя Россией.

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