Ла Лига "вернула" Крым Украине, исправив свою грубую ошибку
09:24 - Читати українською
Сотрудники испанской Ла Лиги усвоили урок географии от Украины.
На сайте Ла Лиги все же исправили карту с официальными трансляторами – ранее испанцы изобразили украинский Крым как часть России.
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К президенту лиги Хавьеру Тебасу обратилось посольство Украины в Испании с просьбой внести изменения в графические материалы.
Напомним, с 2014 года продолжается временная оккупация Автономной Республики Крым и Севастополя Россией.
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