На сайті Ла Ліги все ж виправили карту з офіційними трансляторами – раніше іспанці зобразили український Крим як частину Росії.

Ла Ліга позначила Крим російським – у мережі розгорівся скандал

До президента ліги Хав'єра Тебаса звернулось посольство України в Іспанії з проханням внести зміни до графічних матеріалів.

Нагадаємо, з 2014-го продовжується тимчасова окупація Автономної Республіки Крим і Севастополя Росією.

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