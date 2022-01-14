Ла Ліга "повернула" Крим Україні, виправивши свою грубу помилку
09:21 - Читать на русском
Працівники іспанської Ла Ліги таки засвоїли урок географії від України.
На сайті Ла Ліги все ж виправили карту з офіційними трансляторами – раніше іспанці зобразили український Крим як частину Росії.
Ла Ліга позначила Крим російським – у мережі розгорівся скандал
До президента ліги Хав'єра Тебаса звернулось посольство України в Іспанії з проханням внести зміни до графічних матеріалів.
Нагадаємо, з 2014-го продовжується тимчасова окупація Автономної Республіки Крим і Севастополя Росією.
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