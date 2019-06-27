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Ла Лига эффектным видео представила официальный мяч сезона 2019/20 – Гризманн стал главным героем ролика

16:21 61 Читати українською
Ла Лига эффектным видео представила официальный мяч сезона 2019/20 – Гризманн стал главным героем ролика
Гризманн с мячом Ла Лиги / Yahoo Canada Sports

Испанская Ла Лига официально представила новый мяч, выпустив забавный видеоролик.

Испанская Ла Лига оригинально подошла к презентации нового мяча на сезон 2019/20, опубликовав забавное видео в твиттере.

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Главной звездой видеоролика стал форвард Антуан Гризманн, который набивал мяч, при этом едя на мотоцикле, а затем пролетел, стоя на истребителе.

Кроме француза, в клипе приняли участие Ян Облак, Самуэль Умтити, Луис Суарес, Марк Бартра и Санти Касорла. Отметим, что игроков мадридского Реала в видеоролике не было.

Добавим, что в сезоне 2019/20 в испанской Ла Лиги изменился технический спонсор. Теперь Puma будет поставлять мячи, как для Примеры, так и для низших дивизионов. Предыдущим техническим спонсором был Nike.

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