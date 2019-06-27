toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019

Ла Ліга ефектним відео презентувала офіційний м'яч сезону 2019/20 – Грізманн став головним героєм ролику

16:19 134 Читать на русском
Ла Ліга ефектним відео презентувала офіційний м'яч сезону 2019/20 – Грізманн став головним героєм ролику
Грізманн з м'ячем Ла Ліги / Yahoo Canada Sports

Іспанська Ла Ліга офіційно презентувала новий м'яч, випустивши кумедний відеоролик.

Іспанська Ла Ліга оригінально підійшла до презентації нового м'яча на сезон 2019/20, опублікувавши кумедне відео у твіттері.

"Нехай весь світ знає, що ми готові", – Реал ефектним відео презентував виїзну форму

Головною зіркою відеоролика став Антуан Грізманн, який набивав м'яч, їдучи на мотоциклі, та літав на винищувачі.

Окрім француза, у кліпі взяли участь Ян Облак, Самуель Умтіті, Луїс Суарес, Марк Бартра та Санті Касорла. Відзначимо, що гравців мадридського Реала у відеоролику не було.

Додамо, що у сезоні 2019/20 в іспанської Ла Ліги змінився технічний спонсор. Тепер Puma постачатиме м'ячі, як для Прімери, так і для нижчих дивізіонів. Попереднім технічним спонсором був Nike.

Зідан розглядає 4 тактичні схеми для оновленого Реала – усюди фігурує гравець, якого немає в команді

blog_ava
Руні забив неймовірний гол ударом зі своєї половини поля в матчі МЛС
08:29
2634
Теги
Антуан Грізманн Антуан Грізманн Сантьяго Касорла Сантьяго Касорла Луїс Суарес Луїс Суарес Марк Бартра Марк Бартра Самюель Умтіті Самюель Умтіті Ян Облак Ян Облак Іспанія Відеоновини Ла Ліга
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
57
хв
Бразилія
03:30
Парагвай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук