Ла Ліга ефектним відео презентувала офіційний м'яч сезону 2019/20 – Грізманн став головним героєм ролику

Іспанська Ла Ліга офіційно презентувала новий м'яч, випустивши кумедний відеоролик.

Іспанська Ла Ліга оригінально підійшла до презентації нового м'яча на сезон 2019/20, опублікувавши кумедне відео у твіттері.

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Головною зіркою відеоролика став Антуан Грізманн, який набивав м'яч, їдучи на мотоциклі, та літав на винищувачі.

Окрім француза, у кліпі взяли участь Ян Облак, Самуель Умтіті, Луїс Суарес, Марк Бартра та Санті Касорла. Відзначимо, що гравців мадридського Реала у відеоролику не було.

Додамо, що у сезоні 2019/20 в іспанської Ла Ліги змінився технічний спонсор. Тепер Puma постачатиме м'ячі, як для Прімери, так і для нижчих дивізіонів. Попереднім технічним спонсором був Nike.

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