toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА НОРВИЧ - ВЕСТ ХЭМ

Ла Лига повторила рекорд по количеству назначенных пенальти за сезон – львиная доля приходится на Реал

10:17 - Читати українською
Ла Лига повторила рекорд по количеству назначенных пенальти за сезон – львиная доля приходится на Реал
Карим Бензема / фото Реал Мадрид

Назначенный пенальти в ворота Алавеса в рамках 35-го тура Ла Лиги стал знаковым для испанского первенства.

12’ Карим Бензема
50’ Марко Асенсио
 
12’ Карим Бензема
50’ Марко Асенсио

Пенальти, который был назначен в ворота Алавеса, стал 140-м в текущем сезоне Ла Лиги, сообщает Mister Chip в твиттере.

Реал установил курьезное достижение в матче Ла Лиги – такого не было почти 15 лет

Это стало повторением рекорда турнира – столько же 11-метровых пробивали в сезоне 1989/90. Интересно, что 10 пенальти из общего количества исполнил Реал, а вот Алавес и Мальорка пострадали больше всего – в их ворота 15 раз пробивали с отметки в текущем сезоне.

Также следует отметить и о влиянии VAR на назначение 11-метровых: аж 35 пенальти был назначен после просмотра видеоповтора, и только 13 – отменено.

Реал победил Алавес: чемпионская игра "сливочных" в стиле Кличко, рекорд Куртуа, симпатичный футбол Родриго и ветеранов

blog_ava
Реал победил Алавес: чемпионская игра "сливочных" в стиле Кличко, рекорд Куртуа, симпатичный футбол Родриго и ветеранов
01:03
1989
Теги
Ла Лига Реал Мадрид - Алавес Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Алавес Алавес
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
46
мин
Норвич
14:30
Вест Хэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук