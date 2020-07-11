Ла Лига повторила рекорд по количеству назначенных пенальти за сезон – львиная доля приходится на Реал

Назначенный пенальти в ворота Алавеса в рамках 35-го тура Ла Лиги стал знаковым для испанского первенства.

Пенальти, который был назначен в ворота Алавеса, стал 140-м в текущем сезоне Ла Лиги, сообщает Mister Chip в твиттере.

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Это стало повторением рекорда турнира – столько же 11-метровых пробивали в сезоне 1989/90. Интересно, что 10 пенальти из общего количества исполнил Реал, а вот Алавес и Мальорка пострадали больше всего – в их ворота 15 раз пробивали с отметки в текущем сезоне.

Также следует отметить и о влиянии VAR на назначение 11-метровых: аж 35 пенальти был назначен после просмотра видеоповтора, и только 13 – отменено.

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