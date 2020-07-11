Ла Ліга повторила рекорд за кількістю призначених пенальті за сезон – левова частка припадає на Реал

Призначений пенальті у ворота Алавеса в рамках 35-го туру Ла Ліги став знаковим для іспанської першості.

Пенальті, який призначили у ворота Алавеса, став 140-м у поточному сезоні Ла Ліги, повідомляє Mister Chip у твіттері.

Реал встановив курйозне досягнення в матчі Ла Ліги – такого не було майже 15 років

Це стало повторенням рекорду турніру – стільки ж 11-метрових пробивали в сезоні 1989/90. Цікаво, що 10 пенальті із загальної кількості виконав Реал, а от Алавес та Мальорка постраждали найбільше – у їхні ворота 15 разів пробивали з позначки в поточному сезоні.

Також слід зазначити і про вплив VAR на призначення 11-метрових: аж 35 пенальті було призначено після перегляду відеоповтору, і лише 13 – скасовано.

Реал переміг Алавес: чемпіонська гра "вершкових" у стилі Кличка, рекорд Куртуа, симпатичний футбол Родріго та ветеранів