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Реал в родных стенах победил Алавес и оторвался от Барселоны – VAR "подарил" Мадриду все голы

01:03 - Читати українською
Реал в родных стенах победил Алавес и оторвался от Барселоны – VAR "подарил" Мадриду все голы
Реал Мадрид – Алавес: отчёт на матч Ла Лиги

В заключительном матче 35-го тура Ла Лиги мадридский Реал без особых проблем, но и не без помощи арбитров, одолел Алавес.

12’ Карим Бензема
50’ Марко Асенсио
 
12’ Карим Бензема
50’ Марко Асенсио

Реал после победы Барселоны над Эспаньолом опережал каталонцев всего на одно очко, так что в поединке со слабым Алавесом нужно было восстанавливать комфортный гандикап. Правда, Зинедин Зидан не мог рассчитывать на нескольких основных исполнителей – в частности, на травмированного Марсело и дисквалифицированных Карвахаля с Рамосом. Их места в старте заняли Менди, Васкес и Милитао соответственно.

Баски здорово начали встречу, уже на 3-й минуте создав голевой момент – это Хоселу замкнул подачу с левого фланга ударом головой метров с шести, попав в перекладину. После этого пошло добивание, но мяч на линии ворот остановил Варан. Реал ответил рядом атак без логического завершения, но и этого было достаточно. Уже на 11-й минуте Наварро снёс Менди прямо на линии штрафной (она, согласно правилам, является его частью), а судья Хесус Хиль Мансано назначил пенальти – третий подряд в трёх последних матчах Реала. Бензема уверенно его реализовал.

Мадридцы тут же побежали добивать Алавес. Уже на 14-й минуте Родриго врывался в штрафную на дриблинге и упустил мяч, а Кроос пробил на технику с отскока – мяч упал на внешнюю сторону сетки ворот! Ещё через четыре минуты Менди обыгрался в стеночку с Бензема и ворвался на левый край штрафной, после чего прострелил на Асенсио – Камараса в попытке выбить передачу срезал её в собственные ворота, но голкипер Хименес парировал! Атака завершилась выстрелом Модрича метров с 20-ти над воротами. После этого ещё и Наварро попросил замену из-за повреждения. Вместо него вышел Агиррегарибия.

Гости могли отыграться на 26-й минуте после смещения Берка на линию штрафной и выстрела под правую штангу – Куртуа парировал. В этом же моменте позади Берка столкнулись экс-карпатовец Лукас Перес и рефери Хесус Хиль Мансано. Последнему долго оказывали помощь, но, всё же, тайм арбитр доиграл.

Последние 10 минут основного времени и пять компенсированных минут большим количеством интересных эпизодов не порадовали. Можно вспомнить лишь классный прорыв Берка мимо Родриго и Милитао с пасом под удар Хоселу на 35-й минуте – впрочем, нападающий метров с 10-ти не попал в ворота. Дальний удар Хоселу на 37-й также был неточным. Реал мог получить второй пенальти на 42-й минуте после того, как Родриго обыгрался в стеночку с Васкесом и был заблокирован Агиррегабирией, но арбитр проигнорировал падение бразильца. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе мадридцев.

На второй тайм судья Хесус Хиль Мансано уже вышел в статусе зрителя, а вместо него бегал в поле резервный арбитр. Реал же с первых минут зажал Алавес на его половине, провёл несколько атак и, в конце концов, забил второй гол на 50-й минуте: Родриго исполнил разрезной пас на Бензема, а Карим вывалился вместе Асенсио на голкипера – в концовке эпизода Карим покатил под точный удар Марко. Впрочем, взятие ворот засчитали только после просмотра видеоповтора, на котором было заметно, что Бензема не попал в офсайд.

Алавес после пропущенного гола "поплыл", едва не пропустив на 58-й, 59-й и 64-й минутах после выстрелов Бензема, Родриго и Васкеса с минимальных дистанций – дважды Хименес спасал, а в одном эпизоде ​​мяч срезался с ноги нападающего. Гости огрызнулись мощным ударом Хоселу с левого края штрафной, однако Куртуа парировал. На 68-й голом мог отметиться Модрич, но его выстрел метров с 22-х пошел прямо в руки Хименесу. После этого последовали многочисленные замены, которые съели несколько минут и сбили темп.

В последние 20 минут моментов было мало, хотя Зидан бросил в бой ещё и Иско с Азаром. Реал мог забить на 75-й минуте в результате ошибки опорника и удара Родриго с правого края штрафной метров с пяти – Хименес спас Алавес. На 85-й отличиться дальним выстрелом под дальнюю штангу мог Иско, но и здесь голкипер сыграл блестяще. Баски огрызнулись ударом Родригеса на 89-й метров с 15-ти, но Куртуа справился с ним. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Реала.

Таким образом, Реал набрал 80 очков и снова оторвался от Барселоны на четыре зачётных балла. Алавес, имея в активе 35 пунктов, держится на семнадцатой позиции в трёх очках от зоны вылета.

blog_ava
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Испания Алавес Алавес Реал Мадрид - Алавес Реал Мадрид Реал Мадрид
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