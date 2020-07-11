Реал в родных стенах победил Алавес и оторвался от Барселоны – VAR "подарил" Мадриду все голы

В заключительном матче 35-го тура Ла Лиги мадридский Реал без особых проблем, но и не без помощи арбитров, одолел Алавес.

Реал после победы Барселоны над Эспаньолом опережал каталонцев всего на одно очко, так что в поединке со слабым Алавесом нужно было восстанавливать комфортный гандикап. Правда, Зинедин Зидан не мог рассчитывать на нескольких основных исполнителей – в частности, на травмированного Марсело и дисквалифицированных Карвахаля с Рамосом. Их места в старте заняли Менди, Васкес и Милитао соответственно.

Баски здорово начали встречу, уже на 3-й минуте создав голевой момент – это Хоселу замкнул подачу с левого фланга ударом головой метров с шести, попав в перекладину. После этого пошло добивание, но мяч на линии ворот остановил Варан. Реал ответил рядом атак без логического завершения, но и этого было достаточно. Уже на 11-й минуте Наварро снёс Менди прямо на линии штрафной (она, согласно правилам, является его частью), а судья Хесус Хиль Мансано назначил пенальти – третий подряд в трёх последних матчах Реала. Бензема уверенно его реализовал.

Мадридцы тут же побежали добивать Алавес. Уже на 14-й минуте Родриго врывался в штрафную на дриблинге и упустил мяч, а Кроос пробил на технику с отскока – мяч упал на внешнюю сторону сетки ворот! Ещё через четыре минуты Менди обыгрался в стеночку с Бензема и ворвался на левый край штрафной, после чего прострелил на Асенсио – Камараса в попытке выбить передачу срезал её в собственные ворота, но голкипер Хименес парировал! Атака завершилась выстрелом Модрича метров с 20-ти над воротами. После этого ещё и Наварро попросил замену из-за повреждения. Вместо него вышел Агиррегарибия.

Гости могли отыграться на 26-й минуте после смещения Берка на линию штрафной и выстрела под правую штангу – Куртуа парировал. В этом же моменте позади Берка столкнулись экс-карпатовец Лукас Перес и рефери Хесус Хиль Мансано. Последнему долго оказывали помощь, но, всё же, тайм арбитр доиграл.

Последние 10 минут основного времени и пять компенсированных минут большим количеством интересных эпизодов не порадовали. Можно вспомнить лишь классный прорыв Берка мимо Родриго и Милитао с пасом под удар Хоселу на 35-й минуте – впрочем, нападающий метров с 10-ти не попал в ворота. Дальний удар Хоселу на 37-й также был неточным. Реал мог получить второй пенальти на 42-й минуте после того, как Родриго обыгрался в стеночку с Васкесом и был заблокирован Агиррегабирией, но арбитр проигнорировал падение бразильца. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе мадридцев.

На второй тайм судья Хесус Хиль Мансано уже вышел в статусе зрителя, а вместо него бегал в поле резервный арбитр. Реал же с первых минут зажал Алавес на его половине, провёл несколько атак и, в конце концов, забил второй гол на 50-й минуте: Родриго исполнил разрезной пас на Бензема, а Карим вывалился вместе Асенсио на голкипера – в концовке эпизода Карим покатил под точный удар Марко. Впрочем, взятие ворот засчитали только после просмотра видеоповтора, на котором было заметно, что Бензема не попал в офсайд.

Алавес после пропущенного гола "поплыл", едва не пропустив на 58-й, 59-й и 64-й минутах после выстрелов Бензема, Родриго и Васкеса с минимальных дистанций – дважды Хименес спасал, а в одном эпизоде ​​мяч срезался с ноги нападающего. Гости огрызнулись мощным ударом Хоселу с левого края штрафной, однако Куртуа парировал. На 68-й голом мог отметиться Модрич, но его выстрел метров с 22-х пошел прямо в руки Хименесу. После этого последовали многочисленные замены, которые съели несколько минут и сбили темп.

В последние 20 минут моментов было мало, хотя Зидан бросил в бой ещё и Иско с Азаром. Реал мог забить на 75-й минуте в результате ошибки опорника и удара Родриго с правого края штрафной метров с пяти – Хименес спас Алавес. На 85-й отличиться дальним выстрелом под дальнюю штангу мог Иско, но и здесь голкипер сыграл блестяще. Баски огрызнулись ударом Родригеса на 89-й метров с 15-ти, но Куртуа справился с ним. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Реала.

Таким образом, Реал набрал 80 очков и снова оторвался от Барселоны на четыре зачётных балла. Алавес, имея в активе 35 пунктов, держится на семнадцатой позиции в трёх очках от зоны вылета.