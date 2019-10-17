Ла Лига нашла клубы, готовые сыграть матч чемпионата в США

Руководство испанской Ла Лиги не оставляет намерений провести один из поединков национального чемпионата за океаном. Матч может состояться еще в этом году.

Вильярреал и мадридский Атлетико готовы провести встречу Примеры в Соединенных Штатах, сообщает El Confidencial.

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Команды должны встретиться в рамках 16-го тура чемпионата. Базовая дата тура – 7-8 декабря. Частично информацию издания подтвердил президент "Желтой субмарины" Фернандо Роиг. В интервью El Transistor он заявил, что и его клуб, и "матрасники" приняли предложение Ла Лиги и готовы сыграть в Майами.

Правда, последнее слово в американской истории Примеры за Королевской испанской футбольной федерацией. В январе первым матчем в истории чемпионата Испании за пределами королевства должен был стать поединок Жирона – Барселона, но ассоциация запретила Ла Лиге играть на территории США. Позже это решение подтвердил ФИФА.

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