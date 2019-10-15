toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Росси вернулся в Вильярреал – ветеран будет тренироваться с "Желтой субмариной"

15 октября 23:30 13 Читати українською
Росси вернулся в Вильярреал – ветеран будет тренироваться с "Желтой субмариной"
Джузеппе Росси / ФК Вильярреал

Испанский Вильярреал объявил о возвращении лучшего бомбардира в истории клуба Джузеппе Росси.

32-летний форвард со вторника начал тренироваться с левантийцами, сообщает официальный сайт клуба.

Касорла провел 300-й матч за Вильярреал и поднялся в топ-5 гвардейцев клуба

Росси находится в статусе свободного агента с лета 2018 года, когда ушел из Дженоа. Зимой он тренировался вместе с Манчестер Юнайтед, а также вел переговоры с Лос-Анджелесом о контракте. Экс-форвард сборной Италии провел лучшие годы именно в Вильярреале. Росси сыграл за "Желтую субмарину" 192 матча во всех турнирах, в которых забил 82 мяча.

В данный момент ветеран только будет тренироваться с командой Хави Кальехи. О подписании контракта пока речи не идет.

blog_ava
Шевченко – о выходе Украины на Евро-2020: Я держу свое слово
15 октября
3211
Теги
Испания Джузеппе Росси Джузеппе Росси Вильярреал Вильярреал
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
20
час
:
55
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук