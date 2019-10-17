Ла Ліга відшукала клуби, готові зіграти матч чемпіонату в США

Керівництво іспанської Ла Ліги не покидає намірів провести один із поєдинків національного чемпіонату за океаном. Матч може відбутися ще цьогоріч.

Вільяреал і мадридський Атлетіко готові провести зустріч Прімери в Сполучених Штатах, повідомляє El Confidencial.

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Команди повинні зустрітися у рамках 16-го туру чемпіонату. Базова дата туру – 7-8 грудня. Частково інформацію видання підтвердив президент "Жовтої субмарини" Фернандо Роїг. В інтерв'ю El Transistor він заявив, що і його клуб, і "матрацники" пристали на пропозицію Ла Ліги та готові зіграти в Маямі.

Щоправда, останнє слово в американській історії Прімери за Королівською іспанською футбольною федерацією. У січні першим матчем в історії чемпіонату Іспанії за межами королівства мав стати поєдинок Жирона – Барселона, але асоціація заборонила Ла Лізі грати на території США. Пізніше це рішення підтвердила ФІФА.

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