toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 АНДРІЙ ПАВЕЛКО ГРИГОРІЙ СУРКІС

Ла Ліга відшукала клуби, готові зіграти матч чемпіонату в США

09:27 421 Читать на русском
Ла Ліга відшукала клуби, готові зіграти матч чемпіонату в США
Вільяреал – Атлетіко / NurPhoto

Керівництво іспанської Ла Ліги не покидає намірів провести один із поєдинків національного чемпіонату за океаном. Матч може відбутися ще цьогоріч.

 

Вільяреал і мадридський Атлетіко готові провести зустріч Прімери в Сполучених Штатах, повідомляє El Confidencial.

Россі повернувся у Вільяреал – ветеран тренуватиметься із "Жовтою субмариною"

Команди повинні зустрітися у рамках 16-го туру чемпіонату. Базова дата туру – 7-8 грудня. Частково інформацію видання підтвердив президент "Жовтої субмарини" Фернандо Роїг. В інтерв'ю El Transistor він заявив, що і його клуб, і "матрацники" пристали на пропозицію Ла Ліги та готові зіграти в Маямі.

Щоправда, останнє слово в американській історії Прімери за Королівською іспанською футбольною федерацією. У січні першим матчем в історії чемпіонату Іспанії за межами королівства мав стати поєдинок Жирона – Барселона, але асоціація заборонила Ла Лізі грати на території США. Пізніше це рішення підтвердила ФІФА.

Барселона – Реал: клуби відмовились переносити Ель Класіко в Мадрид

blog_ava
На Миколенка та Соболя чекає велике майбутнє, – Шевчук
06:30
2041
Теги
Вільяреал Вільяреал Іспанія Ла Ліга Вільяреал - Атлетіко Атлетіко Атлетіко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
2
год
:
14
хв
Агробізнес
14:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук