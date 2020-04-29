Ла Лига может возобновиться в начале июня – новый план выхода Испании из карантина

Испанские власти разработали план возвращения к футбольным соревнованиям, предусматривающий постепенный выход из карантина, введенного после вспышки COVID-19.

Испанский Высший совет спорта направил Министерству здравоохранения план возобновления деятельности профессиональных футбольных команд. План предусматривает 4 этапа, каждый из которых продлится неделю. Первый из них стартует уже 4 мая – тогда игроки смогут начать индивидуальные тренировки, сообщает AS.

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18 мая футболисты получат возможность проводить занятия в небольших группах по 6 человек, а с 25 числа их количество возрастет до 8-ми. Одновременно на поле сможет находиться не более 10-ти игроков и тренеров. С 1 июня команды смогут тренироваться в полном составе, а 5 июня планируется проведение поединков 28-го тура. Правда, возобновление матчей могут отложить до 12 июня. Все поединки будут проходить без зрителей.

Напомним, до финиша Примеры остается 11 туров. Лидирует Барселона, которая опережает мадридский Реал на 2 очка.

К слову, уже 2 чемпионата Европы завершены досрочно – соответствующее решение приняли в Нидерландах и Франции. Близки к такому неутешительному вердикту и бельгийцы.

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