toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Украина и другие европейские чемпионаты получили от УЕФА дедлайн на возобновление сезона

14:16 138 Читати українською
Украина и другие европейские чемпионаты получили от УЕФА дедлайн на возобновление сезона
Президент УЕФА Александер Чеферин / Reuters

УЕФА определился с крайними сроками для возвращения футбольных соревнований в странах Европы.

Все 55 национальных ассоциаций должны отчитаться о своей готовности или неготовности до 25 мая, информирует Sky Sports.

Чехия готова к возобновлению чемпионата – обнародована официальная дата

УЕФА пойдет навстречу всем странам, даже тем, которые не смогут организовать возобновление сезона. А вот Нидерландам придется предоставлять отдельное объяснение досрочному решению завершить свое первенство. Приоритетом футбольного союза остается проведение полноценного сезона 2019/20 и определения чемпионств и мест в еврокубках по спортивному принципу.

Добавим, что в Украине общенациональный карантин продлен до 11 мая, поэтому у УАФ будет лишь две недели для оценки ситуации и принятия окончательного решения по возобновлению соревнований.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА

blog_ava
Главные новости футболу 27 апреля: Отставка Маркевича-младшего, сенсационная замена для Симеоне, революция от ФИФА
07:00
352
Теги
Главное Франция коронавирус Англия Италия Германия Испания УЕФА
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
дн
:
23
час
:
51
мин
Айнтрахт Франкфурт
16:30
Шальке
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук