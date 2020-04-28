Украина и другие европейские чемпионаты получили от УЕФА дедлайн на возобновление сезона

УЕФА определился с крайними сроками для возвращения футбольных соревнований в странах Европы.

Все 55 национальных ассоциаций должны отчитаться о своей готовности или неготовности до 25 мая, информирует Sky Sports.

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УЕФА пойдет навстречу всем странам, даже тем, которые не смогут организовать возобновление сезона. А вот Нидерландам придется предоставлять отдельное объяснение досрочному решению завершить свое первенство. Приоритетом футбольного союза остается проведение полноценного сезона 2019/20 и определения чемпионств и мест в еврокубках по спортивному принципу.

Добавим, что в Украине общенациональный карантин продлен до 11 мая, поэтому у УАФ будет лишь две недели для оценки ситуации и принятия окончательного решения по возобновлению соревнований.

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