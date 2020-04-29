Ла Ліга може відновитися на початку червня – новий план виходу Іспанії з карантину

Іспанська влада розробила план повернення до футбольних змагань, який передбачає поступовий вихід з карантину, запровадженого після спалаху COVID-19.

Іспанська Вища рада спорту надіслала Міністерству охорони здоров'я план відновлення діяльності професіональних футбольних команд. План передбачає 4 етапи, кожен з яких триватиме тиждень. Перший із них стартує вже 4 травня – тоді гравці зможуть розпочати індивідуальні тренування, повідомляє AS.

Україна та інші європейські чемпіонати отримали від УЄФА дедлайн на відновлення сезону

18 травня футболісти отримають можливість проводити заняття у невеликих групах по 6 осіб, а з 25 числа їхня кількість зросте до 8-ми. Одночасно на полі зможе перебувати не більше 10-ти гравців та тренерів. З 1 червня команди зможуть тренуватися у повному складі, а 5 червня планується проведення поєдинків 28-го туру. Щоправда, поновлення матчів можуть відкласти до 12 червня. Усі поєдинки проходитимуть без глядачів.

Нагадаємо, до фінішу Прімери залишається 11 турів. Лідирує Барселона, яка випереджає мадридський Реал на 2 очки.

До слова, вже 2 чемпіонати Європи завершені достроково – відповідне рішення прийняли у Нідерландах та Франції. Близькі до такого невтішного вердикту і бельгійці.

Франція має 3 сценарії визначення підсумкової таблиці – один з них приголомшує і дарує Динамо прецедент з шансом на ЛЧ