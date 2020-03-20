Президент Ла Лиги Тебас призвал клубы возобновить тренировки

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас провел видеоконференцию с представителями клубов Примеры, чтобы определиться с планом действий на завершающую часть сезона.

Тебас попросил клубы как можно скорее вернуться к тренировкам, чтобы лучше подготовиться к матчам чемпионата, сообщает Marca.

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Он также заверил всех, что безопасность команд будет соблюдаться, а проведение матчей не восстановят, пока в Испании введен режим чрезвычайного положения.

Самый оптимистичный план Ла Лиги – восстановить турнир 23 апреля. Однако также рассматривается вариант с началом мая, что кажется более реалистичным развитием событий.

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