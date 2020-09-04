Ла Ліга категорично відповіла на заяву Мессі про 700 млн євро
Ліонель Мессі продовжує воювати, аби покинути Барселону – аргентинець зіштовхнувся із новим ворогом.
Офіційна відповідь Ла Ліги не сподобається Мессі та його представникам – пункт про клаусулу в розмірі 700 млн євро залишається дійсним, повідомляє журналіст Гільєрме Балаге у своєму твіттері.
Мессі офіційно відповів Ла Лізі щодо 700 мільйонів – він досі хоче піти, а війна з Барселоною продовжується
Раніше батько Мессі звернувся до керівництва іспанського чемпіонату із заявою, що пункт про суму викупу Ліонеля вважається не дійсним після завершення сезону 2019/20.
Нагадаємо, в Іспанії розгорівся справжній скандал через бажання 33-річного аргентинця покинути каталонський гранд. ЗМІ називають Манчестер Сіті найімовірнішим претендентом на Ліонеля.
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