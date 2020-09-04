Месси официально ответил Ла Лиге насчет 700 миллионов – он до сих пор хочет уйти, а война с Барселоной продолжается
Форвард Барселоны Лионель Месси сделал свой шаг в скандальной истории с его возможным уходом из клуба.
Отец Месси, который является по совместительству агентом игрока, прислал официальный ответ президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу насчет контракта его сына с Барселоной, сообщает Marca.
Месси решил остаться в Барселоне, – Marca
Отмечается, что клаусула в размеров 700 млн евро, которая прописана в соглашении, не является действительной с конца прошлого сезона, если игрок в одностороннем порядке решит покинуть клуб.
"Мы не знаем, какой контракт Ла Лига анализировала, и на каком основании они делают вывод о том, что сумма выкупа действительна. Пункт о выкупе применяется в случае, если игрок решит настаивать на односторонем расторжении того же контракта. Часть заявления Ла Лиги, которая касается 700 млн евро, – это ошибка ", – говорится в письме Месси-старшего.
Также, Хорхе обвинил Тебаса в предвзятом отношении к этой ситуации, добавив, что он сделал "очевидную ошибку", сделав заявление по поводу контракта Месси с Барселоной.
Трансфер Месси: скандал приближается к позорной развязке – ультиматум аргентинца, который унизил нового тренера (LIVE)