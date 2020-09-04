Форвард Барселоны Лионель Месси сделал свой шаг в скандальной истории с его возможным уходом из клуба.

Отец Месси, который является по совместительству агентом игрока, прислал официальный ответ президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу насчет контракта его сына с Барселоной, сообщает Marca.

Месси решил остаться в Барселоне, – Marca

Отмечается, что клаусула в размеров 700 млн евро, которая прописана в соглашении, не является действительной с конца прошлого сезона, если игрок в одностороннем порядке решит покинуть клуб.

"Мы не знаем, какой контракт Ла Лига анализировала, и на каком основании они делают вывод о том, что сумма выкупа действительна. Пункт о выкупе применяется в случае, если игрок решит настаивать на односторонем расторжении того же контракта. Часть заявления Ла Лиги, которая касается 700 млн евро, – это ошибка ", – говорится в письме Месси-старшего.

Также, Хорхе обвинил Тебаса в предвзятом отношении к этой ситуации, добавив, что он сделал "очевидную ошибку", сделав заявление по поводу контракта Месси с Барселоной.

Трансфер Месси: скандал приближается к позорной развязке – ультиматум аргентинца, который унизил нового тренера (LIVE)