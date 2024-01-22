Накануне Жирона в рамках 21-го тура Ла Лиги разгромила Севилью со счетом 5:1. Главными героями каталонцев стал украинский дуэт в составе Артема Довбика и Виктора Цыганкова. И если экс-звезда Динамо отличился в воротах нервионцев лишь один раз, то бывший форвард СК Днепр-1 оформил хет-трик, который стал дебютным на Пиренеях.

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"Это что-то невероятное. Голевая машина", – коротко резюмировала пресс-служба Ла Лиги на своей странице в социальной сети Х (ранее Твиттер).

Напомним, в текущем сезоне Довбик провел за Жирону 22 матча во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 6 ассистов. Украинец вместе с Джудом Беллингемом с 14 мячами лидирует в списке лучших бомбардиров Ла Лиги.

Жирона после 21-го тура идет в турнирной таблице чемпионата Испании первой, опережая Реал на 1 очко (у команды Андрея Лунина есть еще матч в запасе).

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