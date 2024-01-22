Напередодні Жирона в рамках 21-го туру Ла Ліги розгромила Севілью з рахунком 5:1. Головними героями каталонців став український дует у складі Артема Довбика і Віктора Циганкова. І якщо екс-зірка Динамо відзначився у воротах нервіонців лише одного разу, то колишній форвард СК Дніпро-1 оформив хет-трик, який став дебютним на Піренеях.

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"Це щось неймовірне. Гольова машина", – коротко резюмувала прес-служба Ла Ліги на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колись Твіттер).

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за Жирону 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 15 голів і віддав 6 асистів. Українець разом з Джудом Беллінгемом з 14 м'ячами лідирує у списку найкращих бомбардирів Ла Ліги.

Жирона після 21-го туру йде у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії першою, випереджаючи Реал на 1 очко (у команди Андрія Луніна є ще матч у запасі).

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