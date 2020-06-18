"Квартиру сняли, задницу подтерли – в Польше такого нет": Дитятьев рассказал об отношении к легионерам

Украинский защитник Краковии Алексей Дитятьев признался, какие трудности ожидают легионеров в Экстраклясе.

"Первая и самая главная сложность: когда ты приезжаешь в любую другую страну, то не можешь говорить. Первые месяцы были очень тяжелыми в плане языка. Тем более здесь не водят легионеров за ручку, как у нас в Украине. Привели, квартиру сняли, задницу подтерли – здесь такого нет.

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Здесь ты сам по себе и все вопросы решаешь сам. Когда я приехал, мне переводчика не давали, и я первое время сам уродовался. Но со временем язык подтянул, и сейчас, когда прошло уже около 3 лет, свободно разговариваю", – сказал Дитятьев в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, Алексей перешел в Краковию в июле 2017 года из львовских Карпат. В текущем сезоне провел за свою команду 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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