toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
ДИНАМО ІГОР СУРКІС ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Квартиру зняли, дупу підтерли – у Польщі такого немає": Дитятьєв розповів про відношення до легіонерів

18 червня 23:32 - Читать на русском
"Квартиру зняли, дупу підтерли – у Польщі такого немає": Дитятьєв розповів про відношення до легіонерів
Олексій Дитятьєв / Фото з соцмереж

Український захисник Краковії Олексій Дитятьєв зізнався, які труднощі очікують на легіонерів у Екстраклясі.

"Перша і найголовніша складність: коли ти приїжджаєш в будь-яку іншу країну, то не можеш розмовляти. Перші місяці були дуже важкими в плані мови. Тим більше тут не водять легіонерів за ручку, як у нас в Україні. Привели, квартиру зняли, дупу підтерли – тут такого немає.

Спортдиректор Руха прокоментував можливість підписання Мілевського і Селезньова

Тут ти сам по собі і всі питання вирішуєш сам. Коли я приїхав, мені перекладача не давали, і я перший час сам мучився. Але з часом мову підтягнув, і зараз, коли пройшло вже близько 3 років, вільно розмовляю", – сказав Дитятьєв у коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, Олексій перейшов у Краковію у липні 2017 року з львівських Карпат. У поточному сезоні провів за свою команду 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Україна дізналася календар матчів Ліги націй і регламент жеребкування відбору ЧС-2022 – важкий шлях та проблеми

blog_ava
"У Данії слідкують за Динамо": найкращий друг Міккела Дуелунда близький до підписання контракту з українським клубом
18 червня
10228
Теги
Світ Краковія Краковія Українці за кордоном Олексій Олексій Дитятьєв Легіонерський хліб
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
58
хв
Маріуполь
17:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук