"Квартиру зняли, дупу підтерли – у Польщі такого немає": Дитятьєв розповів про відношення до легіонерів

Український захисник Краковії Олексій Дитятьєв зізнався, які труднощі очікують на легіонерів у Екстраклясі.

"Перша і найголовніша складність: коли ти приїжджаєш в будь-яку іншу країну, то не можеш розмовляти. Перші місяці були дуже важкими в плані мови. Тим більше тут не водять легіонерів за ручку, як у нас в Україні. Привели, квартиру зняли, дупу підтерли – тут такого немає.

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Тут ти сам по собі і всі питання вирішуєш сам. Коли я приїхав, мені перекладача не давали, і я перший час сам мучився. Але з часом мову підтягнув, і зараз, коли пройшло вже близько 3 років, вільно розмовляю", – сказав Дитятьєв у коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, Олексій перейшов у Краковію у липні 2017 року з львівських Карпат. У поточному сезоні провів за свою команду 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав одну результативну передачу.

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