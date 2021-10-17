"В течение трех последних лет не хотелось возвращаться. Думал, что уже достаточно потратил энергии и изрядно наработался за многолетний период тренерской деятельности. Приложил усилия, хотя мог сделать еще больше для украинского футбола.

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Однако сейчас, глядя на многие вещи, которые происходят в матчах, и наблюдая за резервами в нашем футбольном хозяйстве, все чаще возникают колебания: быть или не быть?

Признаюсь вам: верх берет желание вернуться. Возможно, еще можно поработать тренером, чтобы реализовать то, что еще осталось в резерве. Работать мог бы где угодно! Мне хватит опыта и дипломатии договориться с умными руководителями, фанатично любящими футбол, ставящими серьезные турнирные задачи, которые стремятся воспитать игроков для сборной Украины. Ведь тренер тоже должен думать о развитии клуба и материальном эффекте для того, чтобы зарабатывать для клуба деньги. И не только тренировать, но и думать об ответственности за потраченные средства", – сказал Кварцяный в комментарии FanDay.

Напомним, 68-летний специалист в своей тренерской карьере успел поработать с хмельницким Подольем, запорожским Металлургом, Кривбассом и Таврией-Скиф. Однако наибольшую славу получил с Волынью, которую возглавлял четыре раза.

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