Легендарний український тренер Віталій Кварцяний може знову з головою зануритись у нещадні перипетії гри мільйонів.

"Протягом трьох останніх років не хотілося повертатися. Думав, що вже досить витратив енергії і неабияк напрацювався за багаторічний період тренерської діяльності. Доклав зусиль, хоча міг зробити ще більше для українського футболу.

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Однак зараз, дивлячись на багато речей, які відбуваються в матчах, і спостерігаючи за резервами у нашому футбольному господарстві, все частіше виникають коливання: бути чи не бути?

Зізнаюся вам: переважає бажання повернутися. Можливо, ще можна було попрацювати тренером, щоб реалізувати те, що ще залишилося в резерві. Працювати міг би де завгодно! Мені вистачить досвіду і дипломатії домовитись з розумними керівниками, які фанатично люблять футбол, ставлять серйозні турнірні завдання і прагнуть виховати гравців для збірної України. Адже тренер теж повинен думати про розвиток клубу і матеріальний ефект для того, щоб заробляти для клубу гроші. І не тільки тренувати, а й думати про відповідальність за витрачені кошти", – сказав Кварцяний у коментарі FanDay.

Нагадаємо, 68-річний фахівець у своїй тренерській кар'єрі встиг попрацювати з хмельницьким Поділлям, запорізьким Металургом, Кривбасом та Таврією-Скіф. Однак найбільшої слави здобув з Волинню, яку очолював чотири рази.

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