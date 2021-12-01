Легендарный тренер Волыни Виталий Кварцяный заверил, что у него сейчас достаточно хлопот и на административном посту.

– Виталий Владимирович, это правда, что вас назначили главным тренером Таврии-Скиф?

– Такое уже писали раньше, но это неправда. Никакую команду я не возглавлял.

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– Предложения от Таврии-Скиф не поступали?

– Нет.

– А с президентом клуба Сергеем Калиманом вы знакомы?

– Нет, не знаю его.

– Предложений от других клубов не было? В недавнем интервью вы говорили, что, глядя на наш футбол, не прочь вернуться.

– Сейчас у меня много других забот. К тому же, сейчас будет перерыв в чемпионате, в Премьер-лиге осталось провести всего два тура. У всех клубов сформированы планы, стратегия и тренерские штабы. Поэтому я не думаю, что у президентов клубов будут какие-то пробы и они будут кого-то менять или искать. В крайнем случае обойдутся своими кадрами. Поспешных решений никто не будет принимать. В ближайшее время все будет идти в свою очередь.

– Чем сейчас занимаетесь?

– Я по-прежнему работаю в Федерации футбола Волыни.

– Учитывая ваши амбиции, вы могли бы возглавить команду из низших дивизионов, например из Второй или любительской лиги?

– Поступит какое-нибудь предложение, тогда будем говорить, – заявил Кварцяный в комментарии FanDay.

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