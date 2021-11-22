"В августе, когда все мы собрались в Киеве на Исполкоме УАФ, в первый же день на роль главного тренера национальной сборной предлагалась кандидатура Сергея Реброва. Но тогда возникла проблема по условиям контракта с его нынешним клубом – Аль-Айном.

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В этой ситуации никто ничего не понял, как и не было ясности относительно того, продлит ли Андрей Шевченко соглашение с УАФ. Хотя все присутствующие члены Исполкома и сидели долго, часов пять-шесть, однако до четкой определенности по тренерской теме мы так и не дошли. Через неделю, снова собравшись в столице в Доме футбола, всю первую половину дня ждали известий по поводу Реброва. Думали: вот-вот что-нибудь станет известно им. Но время шло: 10 часов, 11... На этот раз мы сидели на Исполкоме УАФ еще дольше, около десяти часов подряд – с 15:00 до 02:00 ночи.

Ближе к завершению заседания в зал пригласили Александра Петракова, о кандидатуре которого мы не знали. Хотя ходили разговоры, что наверняка будет предложен он. В конце концов, члены исполкома проголосовали за его кандидатуру", – сказал Кварцяный в комментарии Meta-ratings.

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