Кварцяний відреагував на чутки про своє повернення до тренерської роботи
Легендарний тренер Волині Віталий Кварцяний запевнив, що у нього зараз достатньо клопоту і на адміністративній посаді.
– Віталію Володимировичу, це правда, що вас призначили головним тренером Таврії-Скіф?
– Таке вже писали раніше, але це неправда. Жодну команду я не очолював.
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– Пропозиції від Таврії-Скіф не надходили?
– Ні.
– А з президентом клубу Сергієм Каліманом ви знайомі?
– Ні, не знаю його.
– Пропозицій від інших клубів не було? У недавньому інтерв'ю ви говорили, що, дивлячись на наш футбол, не проти повернутись.
– Зараз я маю багато інших турбот. До того ж, зараз буде перерва в чемпіонаті, у Прем'єр-лізі залишилося провести лише два тури. У всіх клубів сформовані плани, стратегія та тренерські штаби. Тож я не думаю, що у президентів клубів будуть якісь проби і вони когось змінюватимуть чи шукатимуть. У крайньому разі обійдуться своїми кадрами. Поспішних рішень ніхто не буде ухвалювати. Найближчим часом все йтиме своєю чергою.
– Чим зараз займаєтесь?
– Я, як і раніше, працюю у Федерації футболу Волині.
– Зважаючи на ваші амбіції, ви могли б очолити команду з нижчих дивізіонів, наприклад, із Другої чи аматорської ліги?
– Надійде якась пропозиція, тоді говоритимемо, – заявив Кварцяний у коментарі FanDay.
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