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Кварцяный назвал команду УПЛ, которая больше всех поразила его на зимних сборах

06:30 186 Читати українською
Кварцяный назвал команду УПЛ, которая больше всех поразила его на зимних сборах
Виталий Кварцяный / Сайт Волыни

Известный тренер Виталий Кварцяный оценил выступления украинских клубов на зимних сборах.

"Наши украинские клубы неплохо выглядят на сборах. Больше всего понравилась Заря. Все игроки нестандартные, это интересно. Есть левши, есть игроки с интересной, нестандартной манерой.

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Они делают нестандартные ходы, смотрят влево – отдают вправо. Знают, как действовать в экстремальных ситуациях. Многие футболисты играют индивидуально, заостряют. Есть команда, есть лидеры", – приводит слова Кварцяного Tribuna.

К слову, Заря провела в Турции четыре спарринга, в которых одержала три победы и одну ничью.

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Зимние сборы Виталий Кварцяный Виталий Кварцяный Заря Заря
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