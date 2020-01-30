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Скрипник подытожил первый сбор Зари

09:47 73 Читати українською
Скрипник подытожил первый сбор Зари
Луганчане на сборах / ФК Заря

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник поделился впечатлениями от работы своих подопечных во время зимнего сбора в Турции.

"Мы всем довольны. Сборы как сборы. Мне грех жаловаться на футболистов. Всем им могу сказать комплименты - и молодые, и новичкам.

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Все идет по плану, воплотили все запланированное. Результаты контрольных матчей? Рады, что выигрываем, но мы больше акцентируем внимание на взаимодействии игроков. Важно, что команда не хочет останавливаться, а настроена развиваться, прогрессировать. У ребят глаза горят", – заявил наставник в комментарии YouTube-каналу Зари.

Отметим, что луганчане 30 января возвращается в Украину с первого тренировочного сбора в Анталье. Однако, уже 2 февраля подопечные Виктора Скрипника вернутся в Турцию.

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Зимние сборы Заря Заря Виктор Скрипник Виктор Скрипник
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