Кварцяний назвав команду УПЛ, яка найбільше вразила його на зимових зборах

Відомий тренер Віталій Кварцяний оцінив виступи українських клубів на зимових зборах.

"Наші українські клуби непогано виглядають на зборах. Найбільше сподобалася Зоря. Всі гравці нестандартні, це цікаво. Є шульги, є гравці з цікавою, нестандартною манерою.

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Вони роблять нестандартні ходи, дивляться вліво – віддають вправо. Знають, як діяти в екстремальних ситуаціях. Багато футболістів грають індивідуально, загострюють. Є команда, є лідери", – наводить слова Кварцяного Tribuna.

До слова, Зоря провела у Туреччині чотири спаринги, в яких здобула три перемоги та одну нічию.

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