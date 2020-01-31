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Кварцяний назвав команду УПЛ, яка найбільше вразила його на зимових зборах

06:30 959 Читать на русском
Кварцяний назвав команду УПЛ, яка найбільше вразила його на зимових зборах
Віталій Кварцяний / Сайт Волині

Відомий тренер Віталій Кварцяний оцінив виступи українських клубів на зимових зборах.

"Наші українські клуби непогано виглядають на зборах. Найбільше сподобалася Зоря. Всі гравці нестандартні, це цікаво. Є шульги, є гравці з цікавою, нестандартною манерою.

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Вони роблять нестандартні ходи, дивляться вліво – віддають вправо. Знають, як діяти в екстремальних ситуаціях. Багато футболістів грають індивідуально, загострюють. Є команда, є лідери", – наводить слова Кварцяного Tribuna.

До слова, Зоря провела у Туреччині чотири спаринги, в яких здобула три перемоги та одну нічию.

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Віталій Кварцяний Віталій Кварцяний Зимові збори Зоря Зоря
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