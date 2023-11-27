"В 1996 году тренером ФК Волынь был Руденко, и Шевчук ему не подходил, поэтому я его забрал к себе в Подолье. Я видел в нем талант.

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Потом я предложил его Догадайло и Бузнику в юношескую сборную Украины. У меня с Шевчуком всегда были хорошие отношения, но недавно он меня удивил своим поведением, поэтому я не хочу о нем говорить.

Когда были выборы в Волынскую ассоциацию футбола, Шевчук начал вести против меня кампанию, поддерживал моего конкурента и просил меня снять свою кандидатуру с выборов. Его для меня сейчас не существует. Предают не враги, предают друзья", – рассказал Кварцяный в интервью Українському футболу.

Напомним, в начале ноября Шевчук покинул пост вице-президента Вереса, чтобы попробовать стать главой Ровенской областной ассоциации футбола.

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