"У 1996 році тренером ФК Волинь був Руденко, і Шевчук йому не підходив, тому я його забрав до себе в Поділля. Я бачив у ньому талант.

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Потім я запропонував його Догадайлу і Бузнику в юнацьку збірну України. У мене з Шевчуком завжди були хороші стосунки, але нещодавно він мене здивував своєю поведінкою, тому я не хочу про нього говорити.

Коли були вибори до Волинської асоціації футболу, Шевчук почав вести проти мене кампанію, підтримував мого конкурента і просив мене зняти свою кандидатуру з виборів. Його для мене зараз не існує. Зраджують не вороги, зраджують друзі", – розповів Кварцяний в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, на початку листопада Шевчук покинув посаду віце-президента Вереса, аби спробувати стати головою Рівненської обласної асоціації футболу.

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