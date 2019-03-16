Квальярелла в 36 років побив два рекорди результативності – відеоогляд матчу Сассуоло – Сампдорія – 3:5

Сампдорія обіграла Сассуоло в 28-у турі Серії А. Дивіться відео голів матчу Сассуоло – Сампдорія на сайті "Футбол 24".

Команди подарували глядачам справжню феєрію, забивши 8 голів на двох. Нападник Сампдорії Фабіо Квальярелла в звітному матчі відзначився голом та асистом.

Сампдорія в надрезультативному матчі перемогла Сассуоло: 28-й тур Серії А, матчі суботи

Тепер в активі 36-річного форварда 21 гол та 7 результативних передач в нинішньому сезоні Серії А. Обидва показники – нові особисті рекорди Фабіо.

Окрім того, Квальярелла одноосібно очолює список бомбардирів першості, забивши на 2 голи більше, ніж Кріштіану Роналду та Кшиштоф Пйонтек.

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