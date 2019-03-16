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Квальярелла в 36 років побив два рекорди результативності – відеоогляд матчу Сассуоло – Сампдорія – 3:5

19:32 463 Читать на русском
Квальярелла в 36 років побив два рекорди результативності – відеоогляд матчу Сассуоло – Сампдорія – 3:5
Фабіо Квальярелла / фото із соцмереж

Сампдорія обіграла Сассуоло в 28-у турі Серії А. Дивіться відео голів матчу Сассуоло – Сампдорія на сайті "Футбол 24".

38’ Жеремі Бога
63’ Альфред Дункан
92’ Хума Бабакар
 
Грегуар Дефрель 15’
Фабіо Квальярелла 36’
Кароль Лінетті 40’
Деніс Прат 46’
Маноло Габ'ядіні 72’

Команди подарували глядачам справжню феєрію, забивши 8 голів на двох. Нападник Сампдорії Фабіо Квальярелла в звітному матчі відзначився голом та асистом.

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Тепер в активі 36-річного форварда 21 гол та 7 результативних передач в нинішньому сезоні Серії А. Обидва показники – нові особисті рекорди Фабіо.

Окрім того, Квальярелла одноосібно очолює список бомбардирів першості, забивши на 2 голи більше, ніж Кріштіану Роналду та Кшиштоф Пйонтек.

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Теги
Відеоновини Італія Фабіо Квальярелла Фабіо Квальярелла Сампдорія Сампдорія Сассуоло - Сампдорія
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