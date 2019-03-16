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Сампдория в сверхрезультативном матче победила Сассуоло: 28-й тур Серии А, матчи субботы

18:14 24 Читати українською
Сампдория в сверхрезультативном матче победила Сассуоло: 28-й тур Серии А, матчи субботы
Квальярелла в атаке / FC Sampdoria

Сампдория и Сассуоло подарили зрителям голевую феерию в игре 28 тура Серии А.

38’ Жереми Бога
63’ Альфред Дункан
92’ Хума Бабакар
 
Грегуар Дефрель 15’
Фабио Квальярелла 36’
Кароль Линетти 40’
Деннис Прат 46’
Маноло Габбьядини 72’

Чемпионат Италии 2018/19, 28 тур

Сассуоло – Сампдория – 3:5

Голы: Бога, 38, Дункан, 63, Бабакар, 90+2 – Дефрель, 15, Квальярелла, 36, Линетти, 39, Прат, 46, Габьядини, 72

СПАЛ – Рома – начало матча в 19:00

Торино – Болонья – начало матча в 21:30

Сверхрезультативным матчем начали программу 28-го тура Сампдория и Сассуоло. В первом тайме уверенное преимущество генуэзцам оформили Дефрель, Квальярелла и Линетти, на что Сассуоло ответил лишь голом Боги. Второй тайм начался с гола Прата, а в середине тайма команды еще обменялись голами. Точку в матче поставил Бабакар в компенсированное время.

Благодаря этой победе Сампдория набрала 42 очка и расположилась на 9 строчке, Сассуоло с 32 пунктами остался на 12 позиции.

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