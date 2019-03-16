Сампдория в сверхрезультативном матче победила Сассуоло: 28-й тур Серии А, матчи субботы

Сампдория и Сассуоло подарили зрителям голевую феерию в игре 28 тура Серии А.

Чемпионат Италии 2018/19, 28 тур

Сассуоло – Сампдория – 3:5

Голы: Бога, 38, Дункан, 63, Бабакар, 90+2 – Дефрель, 15, Квальярелла, 36, Линетти, 39, Прат, 46, Габьядини, 72

СПАЛ – Рома – начало матча в 19:00

Торино – Болонья – начало матча в 21:30

Сверхрезультативным матчем начали программу 28-го тура Сампдория и Сассуоло. В первом тайме уверенное преимущество генуэзцам оформили Дефрель, Квальярелла и Линетти, на что Сассуоло ответил лишь голом Боги. Второй тайм начался с гола Прата, а в середине тайма команды еще обменялись голами. Точку в матче поставил Бабакар в компенсированное время.

Благодаря этой победе Сампдория набрала 42 очка и расположилась на 9 строчке, Сассуоло с 32 пунктами остался на 12 позиции.