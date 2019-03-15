Манчини объявил заявку сборной Италии на матчи с Финляндией и Лихтенштейном – в списке 36-летний Квальярелла

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини вызвал 29 игроков в национальную команду для участия в матчах квалификации Евро-2020 с Финляндией и Лихтенштейном.

За "Скуадру Адзурру" впервые с 2010 года может сыграть нападающий Сампдории Фабио Квальярелла. 36-летний форвард в нынешнем сезоне Серии А забил 20 голов и возглавляет список бомбардиров первенства.

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Заметим, что Роберто Манчини вновь проигнорировал Марио Балотелли, хотя после перехода в Марсель он забил уже 5 голов в 7-и матчах.

Поединок Италия – Финляндия состоится 23 марта в Удине, а с Лихтенштейном итальянцы сыграют три дня спустя в Парме.

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