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Манчини объявил заявку сборной Италии на матчи с Финляндией и Лихтенштейном – в списке 36-летний Квальярелла

20:07 42 Читати українською
Манчини объявил заявку сборной Италии на матчи с Финляндией и Лихтенштейном – в списке 36-летний Квальярелла
Фабио Квальярелла / фото из соцсетей

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини вызвал 29 игроков в национальную команду для участия в матчах квалификации Евро-2020 с Финляндией и Лихтенштейном.

 

За "Скуадру Адзурру" впервые с 2010 года может сыграть нападающий Сампдории Фабио Квальярелла. 36-летний форвард в нынешнем сезоне Серии А забил 20 голов и возглавляет список бомбардиров первенства.

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Заметим, что Роберто Манчини вновь проигнорировал Марио Балотелли, хотя после перехода в Марсель он забил уже 5 голов в 7-и матчах.

Поединок Италия – Финляндия состоится 23 марта в Удине, а с Лихтенштейном итальянцы сыграют три дня спустя в Парме.

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Теги
Евро-2020 Роберто Манчини Роберто Манчини Италия - Финляндия Фабио Квальярелла Фабио Квальярелла Италия
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